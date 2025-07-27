Садисты держали приемных детей в клетках и брызгали в лицо уксусом

Четверо американцев арестованы после того, как 9 детей, подвергшихся жестокому обращению, были найдены в клетках в доме во Флориде, сообщают власти. По данным офиса шерифа, подозреваемые обвиняются в избиении детей палкой, запирании их в спальнях и применении лекарств, не отпускаемых по рецепту.

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Мужа и жену Брайана и Джилл Гриффет, а также их биологических детей, 21-летнего Диллана и 19-летнюю Либерти Гриффет, обвинили в том, что они жестоко обращались со своими приемными детьми, сообщает Sky News.

Эти четыре человека были арестованы по обвинению в жестоком обращении с девятью детьми во Флориде.

Чиновники утверждают, что детей держали в клетках, сделанных из фанеры, под двухъярусными кроватями, и в качестве наказания брызгали в лицо уксусом.

Утверждалось, что Брайан Гриффет избивал приемных детей тростью, "но делал это осторожно, чтобы не оставить следов".

Мужу и жене Брайану и Джилл Гриффет, а также их подельникам предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах.

Возраст детей составляет от 7 до 16 лет, и сообщается, что четверо из них были усыновлены.

По данным местного офиса шерифа, с усыновленными детьми "обращались несправедливо по сравнению с их биологическими детьми", и никто не знал их полных имен или дней рождения, констатирует Sky News.

Прокуроры утверждают, что дентей избивали палками, давали лекарства, не предписанные врачом, и приказывали лгать о том, что происходило в их доме в Форт-Уайт.

Когда следователи посетили дом, приемные дети занимались домашними делами по хозяйству, в то время как биологические братья и сестры играли или смотрели телевизор. По словам одной из свидетелниц, Гриффеты также по-разному относятся к своим приемным детям в том, что касается питания.

"Она сообщила, что если еды не будет хватать, то приемные дети в доме не будут получать никакой еды", – говорится в материалах дела. Утверждается, что Гриффиты давали мобильные телефоны своим биологическим детям, но не усыновленным и приемным детям. Пятнадцатилетняя приемная девочка объяснила, что попросила телефон, но «мать сказала, что она должна научиться читать, прежде чем сможет получить телефон", - говорится в ордере.

В настоящее время все дети вывезены из дома, отмечает Sky News.

Расследование началось после того, как кто-то из прихожан местной церкви, которые по закону обязаны сообщать о предполагаемых случаях жестокого обращения с детьми или отсутствия заботы о них, выразил обеспокоенность.

Служащий церкви сообщил органам опеки и попечительства о детях, что семья недавно переехала из Аризоны во Флориду с несколькими приемными детьми. Сообщается, что семья Гриффет в основном воспитывает или усыновляет афроамериканских детей, и у местной церковной общины возникла обеспокоенность тем, что с этими приемными детьми обращаются несправедливо.

За несколько дней до ареста этих четверых один из детей также был пойман с работающим электронным электрошокером в церковном лагере. Родители ребенка настаивали на том, что электрошокер якобы "был подделкой и игрушкой", но правоохранительные органы установили, что устройство было настоящим оружием