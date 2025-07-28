Сильные ливни обрушились на север Китая, двое человек не выжили

Проливные дожди вызвали масштабные подтопления в окрестностях Пекина, в результате чего двое человек не выжили, а тысячи были вынуждены эвакуироваться. Власти КНР предупредили о высоком риске оползней и новых наводнений, передает Ura.ru.

Наиболее пострадали три района - уезд Фупин с рекордными 145 мм осадков в час, уезд Миюнь, где эвакуировали свыше 3 000 человек при отключениях электричества и связи, а также город Баодин с 540 мм дождя за ночь (годовая норма), где пострадали 46 000 жителей и эвакуированы 4 655 человек.

Осадки в регионе превысили среднегодовые показатели в 2–3 раза. Синоптики прогнозируют продолжение ливней интенсивностью до 100 мм за шесть часов, что создает угрозу новых подтоплений в низинах. В воскресенье сообщалось, что "оранжевый" уровень опасности из-за сильной жары объявлен в Москве с 12:00 28 июля до 18:00 30 июля. Отмечается, что в дневные часы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30…+31°C.