Мужчина погиб в ходе беспрецедентной атаки на Ленобласть

Система ПВО отразила беспрецедентную атаку БПЛА на Ленинградскую область. Как уточнил губернатор Александр Дрозденко, был уничтожен 51 дрон. К сожалению, погиб один человек.

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Информация о налете вражеских дронов появилась в 6.35 в воскресенье. Атака продолжалась несколько часов, угрозу беспилотной опасности отменили только в 11.43. Как отметил Дрозденко, в обороне участвовали силы ПВО, подразделения ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы.

По словам Дрозденко, враг атаковал промышленные и военные объекты. Все воздушные цели удалось сбить - уничтожен 51 беспилотник.

Обломки упали в Гатчине, Приморске, Войсковицком поселении, а также в Кингисеппском и Ломоносовском районах. В последнем при падении обломков пострадала женщина. Позже к медикам обратились еще двое молодых людей с ушибами и порезами от осколков.

Из-за обломков в одном из районов падения вспыхнул пожар. В результате погиб мужчина.

Губернатор выразил соболезнования и пообещал оказать помощь всем пострадавшим, а также родным погибшего. Тем, чье имущество было повреждено или уничтожено во время отражения атаки, также будет выплачена компенсация.