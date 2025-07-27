Прокуратура: Под Волгоградом из-за атаки БПЛА задерживаются поезда

В Волгоградской области из-за перебоев с электроснабжением железной дороги на станции Жутово после атаки БПЛА задерживаются поезда. Об этом говорится в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.

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"В связи с имеющимися задержками поездов Волгоградским транспортным прокурором контролируется соблюдение прав пассажиров", - отмечается в публикации.

Правоохранители попросили граждан сообщать обо всех случаях нарушения прав дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры.

Напомним, украинские БПЛА пытались атаковать Волгоградскую область ночью в воскресенье. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что из-за падения обломков дрона оказалось нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.

Люди при этом не пострадали.