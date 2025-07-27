Зарезавший мусульманского мальчика «порочный убийца» умер в тюрьме

Американец, который зарезал в США мальчика-палестинца, умер в тюрьме. Джозеф Чуба был приговорен к 53 годам лишения свободы за убийство Вади Алфаюми и ранение матери в октябре 2023 года.

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Домовладелец, который был заключен в тюрьму на десятилетия после того, как напал на американского мальчика-палестинца и его мать, скончался.

Три месяца назад Джозеф Чуба был приговорен к 53 годам тюремного заключения за это нападение. В феврале он был признан виновным в убийстве, покушении на убийство и преступлениях на почве ненависти, повлекших смерть Вади Алфаюми и ранение матери мальчика, Ханан Шахин.

Как напоминает The Guardian, 73-летний Чуба напал на них в октябре 2023 года из-за их исламской веры и в ответ на войну между Израилем и ХАМАСОМ, которая началась несколькими днями ранее.

Чуба скончался в четверг в заключении в департаменте исполнения наказаний штата Иллинойс, сообщает Chicago Sun-Times со ссылкой на офис шерифа округа Уилл. Правоохранительные органы не ответили на звонок с просьбой прокомментировать смерть преступника, отмечает The Guardian.

Ахмед Рехаб, исполнительный директор чикагского отделения Совета по американо-исламским отношениям, заявил в субботу в своем заявлении, что “этот порочный убийца умер, но ненависть все еще жива”.

В качестве доказательств на суде были представлены душераздирающие показания Ханан Шахин и ее отчаянный звонок в службу спасения 911, а также фотографии с места преступления и видеозапись, сделанная полицией. Присяжные заседатели совещались менее 90 минут, прежде чем вынести вердикт.

Семья снимала комнаты в доме Чубы в Плейнфилде, примерно в 64 км от Чикаго, когда произошло нападение.

Шахин рассказала присяжным, что Чуба напал на нее, прежде чем наброситься на ее сыну, настаивая на том, что они должны убраться, потому что они мусульмане. Прокуроры также включили звонок в службу 911 и показали видеозапись, сделанную полицией. Жена Чубы, Мэри, с которой он впоследствии развелся, также дала показания в суде, заявив, что он был взволнован войной между Израилем и ХАМАСОМ, которая разразилась несколькими днями ранее.

После начала войны Чуба сказал Шахин, что им пришлось переехать, потому что мусульмане были нежеланными гостями. Позже он напал на нее и ее сына.

“Он сказал мне: ”Ты, как мусульманка, должна умереть", - утверждает Шахин.

У Шахин насчитали более десятка ножевых ранений, пишет The Guardian.

Американец Чуба напал на нее с ножом, прежде чем пойти за ее сыном в другую комнату. Полиция сообщила, что Чуба нанес мальчику 26 ударов ножом, оставив нож в теле ребенка. Некоторые из кровавых фотографий с места преступления были настолько откровенными, что судья согласился отвернуть телевизионные экраны, показывающие их, от зрителей, среди которых были родственники Вади.

Это дело, которое попало в заголовки газет по всему миру, произошло на фоне растущей враждебности по отношению к мусульманам и палестинцам в США после нападения ХАМАСА на Израиль в октябре 2023 года, в результате которого погибло около 1200 израильтян, и нападения Израиля на Газу, в результате которого погибло более 48 000 палестинцев, отмечает The Guardian.

Убийство особенно сильно ударило по Плейнфилду и прилегающим пригородам, где проживает многочисленная и авторитетная палестинская община. Похороны Вади собрали большое количество людей, и власти Плейнфилда назвали в его честь игровую площадку в парке.