Исполнители теракта в "Крокусе" получили 135 тысяч рублей на побег из РФ
Четверо исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" сразу после нападения получили от организаторов 135 тысяч рублей на побег из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Согласно информации следствия, данная сумма поступила на банковскую карту Шамсидина Фаридуни (внесен в реестр террористов и экстремистов) от неустановленного участника преступной организации.
Предполагалось, что этих денег должно было хватить ему и его подельникам - Далерджону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову и Саидокрами Рачабализоде (внесены в реестр террористов и экстремистов) - на побег из РФ.
Ранее стало известно, что трое террористов перед нападением употребили наркотическое вещество с целью притупления чувства страха.
Напомним, теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные автоматами террористы ворвались в концертный зал и стали расстреливать зрителей, а затем устроили пожар.
В результате погибли 149 человек, более 600 пострадали.
Суд над террористами должен начаться 4 августа. Всего по делу проходят 19 фигурантов.