Исполнители теракта в "Крокусе" получили 135 тысяч рублей на побег из РФ

Четверо исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" сразу после нападения получили от организаторов 135 тысяч рублей на побег из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

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Согласно информации следствия, данная сумма поступила на банковскую карту Шамсидина Фаридуни (внесен в реестр террористов и экстремистов) от неустановленного участника преступной организации.

Предполагалось, что этих денег должно было хватить ему и его подельникам - Далерджону Мирзоеву, Мухаммадсобиру Файзову и Саидокрами Рачабализоде (внесены в реестр террористов и экстремистов) - на побег из РФ.

Ранее стало известно, что трое террористов перед нападением употребили наркотическое вещество с целью притупления чувства страха.

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные автоматами террористы ворвались в концертный зал и стали расстреливать зрителей, а затем устроили пожар.

В результате погибли 149 человек, более 600 пострадали.

Суд над террористами должен начаться 4 августа. Всего по делу проходят 19 фигурантов.