В Британии прошли протесты против отелей для мигрантов

По всей Великобритании прошли протесты против отелей для мигрантов. Об пишет The Telegraph.

Акции прошли на фоне растущего общественного недовольства проблемами нелегального въезда в страну. По данным издания, в Норвиче женщины рассказали, что отели для мигрантов заставляют их чувствовать себя небезопасно. Отмечается, что за последние три месяца двое бывших постояльцев были осуждены за сексуальные преступления.

Ранее эксперт по вопросам миграции и гуманитарным вопросам Джефф Крисп заявил, что президент США Дональд Трамп использует беженцев и другие уязвимые группы населения в политических целях.

В октябре 2024 года сообщалось, что Великобритания заняла первое место в Европе по числу находящихся в стране нелегальных мигрантов.