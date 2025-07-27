Исполнители теракта в "Крокусе" получили 135 тысяч рублей на побег

Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" сразу после него получили 135 тысяч рублей от неустановленного соучастника на побег из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

© Газета.Ru

"При этом неустановленный участник преступной организации 22.03.2024, непосредственно после совершения вышеуказанного террористического акта, со счета … Юсуфзоды Я.Д. осуществил операции по зачислению денежных средств на карту Фаридуни Ш. … в сумме не менее 135 тысяч рублей в целях обеспечения возможности Мирзоеву Д.Б., Файзову М.З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С.М. покинуть территорию Российской Федерации", - сказано в материалах.

По информации РИА Новости, полученной из показаний обвиняемых, исполнители теракта планировали после совершения преступления добраться до Киева, где им должны были выдать по одному миллиону рублей.

В Брянской области их ждала "группа", которая должна была помочь им пересечь границу и попасть на территорию Украины. Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.