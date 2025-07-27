РИА Новости: исполнители теракта в "Крокусе" получили 135 тысяч рублей на побег
Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" сразу после него получили 135 тысяч рублей от неустановленного соучастника на побег из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
"При этом неустановленный участник преступной организации 22.03.2024, непосредственно после совершения вышеуказанного террористического акта, со счета … Юсуфзоды Я.Д. осуществил операции по зачислению денежных средств на карту Фаридуни Ш. … в сумме не менее 135 тысяч рублей в целях обеспечения возможности Мирзоеву Д.Б., Файзову М.З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С.М. покинуть территорию Российской Федерации", - сказано в материалах.
По информации РИА Новости, полученной из показаний обвиняемых, исполнители теракта планировали после совершения преступления добраться до Киева, где им должны были выдать по одному миллиону рублей.
В Брянской области их ждала "группа", которая должна была помочь им пересечь границу и попасть на территорию Украины. Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей.