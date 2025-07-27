Поезда задерживаются после атаки БПЛА в Волгоградской области

Поезда задерживаются из-за перебоев с электроснабжением железной дороги на станции Жутово в Волгоградской области после атаки БПЛА.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.

«В связи с имеющимися задержками поездов Волгоградским транспортным прокурором контролируется соблюдение прав пассажиров», — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать ночью объекты на территории региона с помощью БПЛА.

Кроме того, сообщалось, что аэропорт Волгограда временно не обслуживает рейсы.