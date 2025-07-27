В деле директора "Технопарка" Зырянова появились три новых обвиняемых

В уголовном деле о растрате в особо крупном размере, возбужденном против министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, появились трое новых фигурантов. Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилось агентство ТАСС, общее число обвиняемых по статье 160 УК РФ (растрата) достигло восьми человек.

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"По настоящему уголовному делу, возбужденному по обвинению в особо крупной растрате, фигурируют еще трое обвиняемых", - отмечается в судебном акте.

Напомним, что Мещанский суд Москвы арестовал директора «Технопарка» Александра Зырянова, самого Нечаева, а также Дмитрия Микулика и Константина Зарипова. Заместителю генерального директора компании «РС групп» Екатерине Краснихиной суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на собственность сына экс-замгубернатора Брянской области.