В США пассажирский Boeing загорелся при взлете

В международном аэропорту Денвера (США) произошло чрезвычайное происшествие с пассажирским самолётом Boeing 737 MAX 8 авиакомпании American Airlines. Во время подготовки к вылету в Майами на борту возник пожар, вызванный неисправностью шасси.

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Экипаж оперативно организовал эвакуацию 173 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным CBS News, шестеро человек обратились за медицинской помощью: пятерых осмотрели на месте, одного госпитализировали с лёгкими травмами.

Инцидент привёл к масштабным задержкам рейсов — 87 вылетов были отложены, часть из них остаётся невыполненной. Специалисты приступили к расследованию причин возгорания.

Ранее сообщалось, что в США неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета.