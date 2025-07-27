В США при нападении с ножом в магазине Walmart пострадали 11 человек

По меньшей мере 11 человек получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного в магазине Walmart в Мичигане.

«Полиция штата Мичиган сообщила, что местный офис шерифа расследует инцидент, и подробности пока ограничены. Ведомство просит людей избегать этого района, пока идёт расследование», — пишет Associated Press.

Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы, а подозреваемый задержан.

Ранее во время стрельбы в церкви Кентукки погибли два человека.