AP: в США при нападении с ножом в магазине Walmart пострадали 11 человек
По меньшей мере 11 человек получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного в магазине Walmart в Мичигане.
«Полиция штата Мичиган сообщила, что местный офис шерифа расследует инцидент, и подробности пока ограничены. Ведомство просит людей избегать этого района, пока идёт расследование», — пишет Associated Press.
Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы, а подозреваемый задержан.
Ранее во время стрельбы в церкви Кентукки погибли два человека.