Греция запросила у ЕС шесть самолетов для тушения пожаров

Власти Греции обратились к Евросоюзу с просьбой о предоставлении шести пожарных самолётов для борьбы с природными пожарами.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на AFP.

Пожары вспыхнули в нескольких регионах Греции на фоне жары свыше 45 °C и сильного ветра.

Уточняется, что запрос направлен для усиления имеющихся сил по сдерживанию огня.

Ранее российское посольство в Анкаре призвало россиян учитывать при планировании визита в Турцию резко обострившуюся ситуацию с лесными пожарами в стране.