В Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина

В хуторе Лесной Каменского района Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ пострадала женщина.

Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Осколочное ранение ноги получила женщина, она госпитализирована в горбольницу Каменска», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двухквартирном доме, а также в легковом автомобиле.

Ранее в деревне Обеста Рыльского района Курской области в результате удара дрона ВСУ возле местного клуба погиб мирный житель.