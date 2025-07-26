В Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина
В хуторе Лесной Каменского района Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ пострадала женщина.
Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Осколочное ранение ноги получила женщина, она госпитализирована в горбольницу Каменска», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двухквартирном доме, а также в легковом автомобиле.
Ранее в деревне Обеста Рыльского района Курской области в результате удара дрона ВСУ возле местного клуба погиб мирный житель.