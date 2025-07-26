В Крыму ликвидировали возгорание камыша и сухой растительности на площади 10 га

В Кировском районе Крыма ликвидировали возгорание камыша и сухой растительности на площади 10 га.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Крым.

«Пожар ликвидирован на площади 10 га», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Возгорание произошло на открытой территории между населёнными пунктами Владиславовка и Львово.

Тушение пожара осложнялось сильным ветром и аномальной жарой, была угроза распространения огня.

Ранее в МЧС России заявили, что ландшафтный пожар площадью 40 га произошёл в Сакском районе Крыма.