В Абхазии погиб турист из России

Турист из Москвы погиб в Ткуарчалском районе Абхазии, сорвавшись со скалы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

"Москвич Николай Пронин 1979 года рождения сорвался со скалы у водопада "Великан" в поселке Акармара Ткуарчалского района и погиб. Сотрудники МЧС выехали по срочному вызову на место происшествия в 15:45 мск. На месте происшествия ведутся работы по извлечению тела погибшего", - уточнили в ведомстве.

Водопад "Великан" самый высокий в Абхазии. Его высота - более 100 метров.