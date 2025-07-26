В Армении горит старейший в стране заповедник

Спасательная служба Министерства внутренних дел Армении заявила о возникновении пожара в старейшем заповеднике страны «Хосровский лес», отметив, что на данный момент огнем охвачено три гектара территории, покрытой травой. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно сообщению, 26 июля в 14:20 (13:20 мск) оперативная группа, дежурившая в государственном заповеднике, обнаружила возгорание. На место происшествия незамедлительно были направлены четыре пожарные команды и 12 оперативных групп из подразделений спасательной службы МВД. Всего в ликвидации пожара задействовано 68 спасателей.

Сообщается, что к тушению пожара также привлечены силы полиции, сотрудники заповедника, экопатрульной службы, партнерских структур и местные жители. Кроме того, задействован вертолет Министерства обороны.

В сообщении указывается, что пожар был локализован в 19:04 (18:04мск). Пожарные-спасатели продолжают тушение огня на территории, покрытой травой, площадь которой составляет три гектара. Отмечается, что спасатели предотвратили распространение огня на труднопроходимые участки. Руководство работами по тушению пожара на месте осуществляет директор спасательной службы Камо Цуцулян.

26 июля в Турции из-за лесных пожаров эвакуировали свыше 1,3 тысячи человек из провинций Мерсин и Карабюк.