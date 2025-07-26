Появилось видео избиения сотрудника «Победы» в Пулково

Боец смешанных единоборств (ММА) Максим Камальдинов в аэропорту Пулково избил сотрудника авиакомпании «Победа». Видео опубликовал Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным канала, инцидент произошел в пятницу, 25 июля.

На кадрах спортсмен нападает на мужчину в жёлтой жилетке и наносит ему несколько ударов с левой руки.

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По словам очевидцев, 29-летний боец вел себя громко и вызывающе: кричал, размахивал руками и привлекал внимание других пассажиров.

Сотрудник авиакомпании «Победа», заметив беспорядок, решил вмешаться, подошел к Камальдинову и попросил его успокоиться. Боец отреагировал агрессивно. Разговор быстро перерос в конфликт, и дело дошло до рукоприкладства — Камальдинов нанес менеджеру мощный удар в лицо.

Мужчина пошатнулся и рухнул на пол. Позже врачи диагностировали у пострадавшего перелом нижней челюсти и множественные ушибы.

По данным из открытых источников, в активе бойца две победы и пять поражений. Последний бой Камальдинова состоялся в феврале 2024 года.