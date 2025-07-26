Подростки с пистолетом напали на полицейского на станции Матвеевская МЦД-4

Правоохранители задержали двух подростков, которые с пневматическим пистолетом напали на сотрудника транспортной полиции на станции Матвеевская МЦД-4. Об этом в субботу, 26 июля, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

По словам пресс-секретаря ведомства, пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу. Двоих нападавших в сопровождении взрослых доставили в участок для дальнейших разбирательств.

— Мои коллеги из транспортной полиции задержали несовершеннолетнего хулигана, устроившего стрельбу на железнодорожной станции Матвеевская, — написала Волк в своем Telegram-канале.

Другой случай произошел 1 июля, когда 13-летний школьник в Санкт-Петербурге начал стрелять по прохожим из окна жилого здания. Кроме того, в этот же день в Нижнем Новгороде на площади Советской подростки обстреляли маршрутный автобус из пневматического пистолета. Один пассажир получил травмы, транспорт поврежден.