Раскрыты личности напавших на полицейских мигрантов в российском регионе

В Нефтеюганске задержали двух подозреваемых в нападении на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, вечером 25 июля возле жилого дома двое молодых людей 17 и 18 лет применили насилие в отношении двух сотрудников ППС, которые находились при исполнении. Действия напавших пресекли сами сотрудники полиции и прибывшие на место росгвардейцы.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Мигранты напали на полицейских в Нефтеюганске

Ранее сообщалось, что на полицейских напала компания мигрантов. Сначала между ними произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. Один из мигрантов ударил полицейского со спины.