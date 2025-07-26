Центр Махачкалы остался без электричества из-за возгорания кабельных каналов на подстанции. Авария затронула более 86 тысяч человек, сообщает министерство энергетики и тарифов Дагестана.

Инцидент произошел в субботу, около 5 утра.

«На подстанции 110 кВ «Новая» вследствие технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи, произошло возгорание в кабельных каналах. В результате случившегося без электроснабжения осталась центральная часть города, порядка 86,5 тыс. человек», — сказано в сообщении министерства.

Всего повреждено 23 кабельных линий 6 кВ. Бригады «Дагэнерго» сейчас устраняют неполадки. идет расчистка и подготовка кабельных каналов и укладка новых кабелей.

Часть российского региона осталась без света

К 11:00 энергетики вернули передачу электроэнергии почти половине потребителей. Полностью восстановить электроснабжение обещают до конца текущих суток.