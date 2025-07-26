В Москве из-за «домофонного» мошенничества пенсионерка лишилась 63,7 млн рублей

200 тысяч долларов, 20 тысяч евро, 4 миллиона рублей и 5 кг золота отдала столичная пенсионерка телефонным мошенникам после обмана с кодом домофона. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Мошенник позвонил пенсионерке под видом сотрудника сервисной службы и сообщил, что в ее подъезде будут менять домофон. Злоумышленник уговорил ее назвать код, поступивший в СМС, чтобы получить новые ключи.

Спустя некоторое время женщине позвонил «лжесотрудник роскомнадзора». Он заявил, что ее персональные данные похищены, и от ее имени оформлены поддельные доверенности. Пенсионерка последовала указаниям мошенников, «чтобы сохранить сбережения».

«За 5 дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам деньги и 20 золотых слитков весом по 250 г. каждый, а всего имущества на общую сумму более 63,7 млн рублей», — сообщает надзорное ведомство.

В прокуратуре посоветовали не общаться с незнакомцами на темы финансов и безопасности, и не называть им код, пришедший по СМС.