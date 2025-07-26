Хинштейн: в Курской области при атаке беспилотника пострадал 52-летний мужчина

Газета.Ru

Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Беловский район Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Житель Курской области получил ранения в результате атаки БПЛА
© РИА Новости

По его словам, инцидент произошел еще 24 июля. Однако пострадавший обратился за медицинской помощью лишь спустя несколько дней.

«У него непроникающее осколочное ранение живота и осколочные ранения правой стопы. В ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу», — рассказал чиновник.

В конце он пожелал 52-летнему мужчине скорейшего выздоровления.

26 июля исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что украинский БПЛА атаковал автомобиль в Зимовниковском районе. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека, их спасти не удалось. Глава региона добавил, что на место происшествия выезжали сотрудники профильных служб.

Накануне бойцы ВСУ с помощью беспилотников атаковали село Случевск в Погарском районе Брянской области. В результате пострадали мужчина и женщина, их доставили в медицинское учреждение.