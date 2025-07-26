Специалисты МАКа осмотрели "черные ящики" разбившегося самолета Ан-24

Бортовые самописцы разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» доставлены в Москву в полночь 25 июля. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК). Специалисты уже осмотрели устройства, однако магнитная лента параметрического самописца оказалась уничтожена пожаром. При этом информация с речевого самописца сохранилась.

В МАК уточнили, что работы по вскрытию и извлечению данных проводились в срочном порядке из-за следов термического воздействия на контейнеры. Параллельно председатель комитета Олег Сторчевой провел в Тынде оперативное совещание с членами комиссии по расследованию катастрофы. На нем обсудили предварительные данные и определили дальнейший алгоритм действий.

Самолет Ан-24 (бортовой номер RA-47315), выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение 24 июля при заходе на посадку. Обломки лайнера обнаружили в 15 км от аэропорта в лесной зоне. На борту находились 48 человек, включая пассажиров и экипаж. По данным Следственного комитета, выживших нет.

Авиакатастрофа Ан-24 вскрыла проблему старых самолетов в России

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна. Расследование продолжается с привлечением экспертов МАК и других профильных структур.