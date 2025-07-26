Украинская сторона признала, что среди находившихся на борту сбитого Ил-76 в Белгородской области действительно были её военнопленные.

Украинская сторона признала, что среди находившихся на борту сбитого Ил-76 в Белгородской области действительно были её военнопленные.

В распоряжение СМИ поступила новая информация, подтверждающая: на борту военно-транспортного самолёта Ил-76, потерпевшего крушение зимой 2024 года на территории Белгородской области, действительно находились украинские военнослужащие в плену. По заявлению 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, накануне во Львове были преданы земле останки двенадцати солдат, которые находились на борту сбитого воздушного судна.

«Общая молитва и прощание с нашими собратьями, погибшими в плену при крушении российского самолета Ил-76 24 января 2024 года. Обстоятельства трагедии на вражеской территории до сих пор выясняются... Их тела удалось вернуть только сейчас. Сегодня мы проводили их в последний путь», — сообщили представители бригады, фактически подтвердив, что пленные действительно находились на борту упавшего самолёта.

Ранее о присутствии украинских пленных в Ил-76 вскользь упоминал заместитель министра внутренних дел Украины Тимченко.

«Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым ИЛ-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Остаток из этого самолета вернули более 500», – заявлял тогда Тимченко.

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Тем не менее официальные власти в Киеве долгое время отрицали и сам факт поражения самолёта украинской стороной, и наличие на борту своих пленных бойцов.

«Сбили самолет со своими пленными. Долго отрицали, что там были пленные. Тихо закопали. Государство потрясающее», – возмущается украинский оппозиционный блогер Шарий.

Стоит напомнить, что российская сторона возложила ответственность за крушение Ил-76 на Украину, утверждая, что на борту находились украинские военнослужащие, направлявшиеся на обмен. Киев же на протяжении длительного времени отрицал свою причастность к инциденту и не признавал, что в самолёте могли быть пленные.