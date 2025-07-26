700 квадратных метров свалки вспыхнули в ЯНАО

На мусорном полигоне города Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе произошел крупный пожар. Как сообщает Главное управление МЧС России по ЯНАО в своем официальном телеграм-канале, площадь возгорания достигла 700 квадратных метров.

Пожарные подразделения оперативно прибыли на место происшествия и успешно ликвидировали пожар. В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время возгорание полностью потушено.

Ранее "Свободная Пресса" рассказывала о страшном пожаре в Екатеринбурге: там пострадали восемь человек. Четверо из них погибло, включая троих малолетних детей.