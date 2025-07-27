Следователи изъяли двигатели упавшего Ан-24 в Амурской области

Два двигателя самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области, были изъяты для расследования, осмотр остальных фрагментов судна почти завершен.

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Следователи из Амурской области изъяли оба двигателя упавшего самолета Ан-24, сообщает ТАСС. Также были изъяты другие элементы воздушного судна, представляющие интерес для следствия. Осмотр места происшествия находится на завершающей стадии.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, сотрудники МЧС продолжают перемещать крупные фрагменты самолета с места крушения. Следственные органы проводят допросы потерпевших и свидетелей, а также изучают изъятые предметы и документы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области. Правительственная комиссия во главе с министром транспорта России Андреем Никитиным вылетела в Тынду после происшествия. Следственный комитет пришел с обыском в авиакомпанию после аварии самолета.