Бастрыкин потребовал доложить о нападениях мигрантов в ТЦ Новосибирска

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в субботу, 26 июля, потребовал доложить о результатах проверки инцидента о нападениях мигрантов в новосибирском торговом центре.

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В одном из торговых центров города происходили регулярные нападениях группы мигрантов, среди которых были несовершеннолетние. По данным ведомства, они избивали посетителей и похищали их личные вещи.

Следственное управление СКР по Новосибирской области инициировало процессуальную проверку. Ход исполнения поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

— Озвучивается критика в адрес правоохранительных органов, в связи с непринятием мер к привлечению нарушителей к уголовной ответственности, — отмечается в заявлении.

Другой случай произошел в конце января, когда находившийся под действием наркотиков мигрант из Таджикистана устроил дебош в хостеле в подмосковном городе Пушкино, заявив о желании отрезать головы русским женщинам.