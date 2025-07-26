В Ростовской области два человека погибли после атаки БПЛА

Два человека погибли из-за атаки БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Как уточнил врио губернатора, ЧП произошло возле трассы Зимовники-Ремонтное-Элиста. Здесь в результате беспилотной атаки сгорел автомобиль.

«Погибли два человека. Их личность... устанавливается, на месте работают специалисты», - написал Слюсарь в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 26 июля в Ростовской области уничтожили 12 украинских БПЛА.