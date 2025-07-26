Следствие выяснило, откуда было привезено оружие для нападения на «Крокус»

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» получили оружие от своих сообщников из Дагестана, которые привезли его с Северного Кавказа на машине, оборудованной специальным тайником. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы дела.

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Реализуя совместный преступный умысел, по указанию Солиева Умеджона, Исмоилов Зубайдулло и Гадоев Шахромджон оборудовав тайник в автомобиле «Митсубиси», поместили туда огнестрельное оружие и боеприпасы, после чего Гадоев направился на указанном автомобиле в Москву», — говорится в документах.

Фаридуни Шамсидин и Мирзоев Далержон, по данным агентства, подобрали участок местности в лесном массиве на территории московского региона для передачи перевезенного Гадоевым оружия.

Следствие назвало организаторов теракта в «Крокусе»

Кроме того, в ТАСС заявили, что исполнители теракта в «Крокусе» употребили наркотики перед атакой.

Ранее следствие выяснило, что организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» действовали в интересах политического руководства Украины.