Арестовано имущество сына бывшего замгубернатора российского региона

Суд наложил арест на имущество сына бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, который был арестован в прошлом году по делу о взятке. Об этом в субботу, 26 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Арест наложен в рамках уголовного дела, которое было возбуждено на его отца по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Общая сумма имущества, на которое теперь действует ограничение суда, не уточняется.

Осенью 2024 года экс-замгубернатора региона был задержан с поличным при получении взятки от бизнесмена. В ноябре прошлого года сообщалось, что суд арестовал имущество бывшего брянского замгубернатора Петроченко. До этого при при обыске у него нашли денежные средства, ювелирные украшения и другие ценности.

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Как считает следствие, фигурант получил взятку от предпринимателя. Решение об аресте Петроченко суд принял из-за опасений в том, что обвиняемый может угрожать свидетелям. Кроме того, следствие настаивало на том, что экс-чиновник может «согласовать защитную позицию с возможными соучастниками», если останется на свободе, а не попадет в СИЗО.