Стало известно о заочном аресте нового фигуранта дела Тимура Иванова

Андрей Захаров* (признан в РФ иностранным агентом), который является бенефициаром иностранных компаний «Zaira Invest&;Trade Inc» и «Saga Handels GmbH», заочно арестован по уголовному делу бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова, осужденного за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

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«Избрать обвиняемому Захарову Андрею Юрьевичу* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции в РФ либо с момента его задержания в РФ. 22 мая 2025 года Захаров объявлен в розыск, а 16 июня 2025 года — в международный розыск», — сказано в документах.

В них говорится, что Захаров* не признал свою вину.

Также по делу экс-замминистра обороны проходит заочно арестованный председатель совета директоров банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский. Согласно материалам, фигурант скрылся по этому делу за границей, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.

Тимур Иванов попросил отпустить его из-под стражи

Захаров и Крыжановский заочно обвиняются по статье о растрате. Второй обжаловал решение о своем заочном аресте.

1 июля Московский городской суд признал Иванова виновным по уголовному делу о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Кроме того, суд запретил Иванову занимать административные должности на срок 4 года и назначил ему 2 года ограничения свободы. Он был лишен государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней. Суд также постановил взыскать в доход государства активы и недвижимость фигурантов, которые были арестованы ранее.

Ранее Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить.

*признан в РФ иностранным агентом.