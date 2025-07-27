Раскрыты первые данные с черных ящиков разбившегося под Тындой Ан-24

Один из черных ящиков Ан-24., потерпевшего крушение в Амурской области, разбился, но речевой самописец в сохранности и пригоден для расшифровки, Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

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«Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожен пожаром, информация речевого самописца сохранилась», — раскрыли специалисты на первые данные. На данный момент проводится анализ записи. В МАК добавили, что все системы Ан-24 работали до столкновения самолета с землей.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области 24 июля.

Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности.