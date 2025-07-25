Россиянина высадили из самолета за оскорбление турок

Гражданина России высадили из самолета рейса «Стамбул — Москва» за конфликт с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Согласно информации издания, конфликт произошел перед вылетом. В процессе мужчина назвал пассажиров-турков «чурками», что вызвало резкую реакцию в салоне. После этого в конфликт вмешалось несколько пассажиров — экипаж попытался успокоить конфликтующих, но это не помогло.

В итоге экипажу пришлось вызвать полицию. Участников инцидента, включая россиянина, высадили из самолета.

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