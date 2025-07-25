«Три куба газа»: взрывотехник разъяснил механизм взрыва дома в Саратове

В результате взрыва газа в доме №2 на улице Блинова в Саратове погибло шесть человек. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте углового, пятого подъезда. Под руинами еще могут находиться люди: по неподтвержденным данным, остается неизвестной судьба четырех жильцов. Затем специалисты приступят к оценке прочностных характеристик 10-этажки. О том, что могло привести к трагедии, мы поговорили с главой Научно-исследовательского центра «Взрывобезопасность» при Московском строительном университете, доктором технических наук Александром Комаровым.

— Чтобы произошел взрыв, надо создать взрывоопасную смесь, — говорит профессор Александр Комаров. — Она может иметь довольно узкие концентрационные пределы. Приведу пример, чтобы было понятно. Когда вы открываете газовую конфорку на кухне, один раз у вас не зажглась спичка, второй раз, а газ все это время идет, и потом следует небольшой хлопок. Тут в доме на улице Блинова в Саратове мог произойти тот же самый взрыв, только в большом объеме.

Как говорит эксперт, может произойти утечка газа, человек заходит в это помещение и говорит: «Что-то у вас газом пахнет». А взрыва не происходит, потому что пока нет взрывоопасной концентрации.

— Взрыв происходит только при определенной концентрации, в узком диапазоне. Например, для пропана нужно 4% в воздушной смеси, для метана — 10%. И возникает аварийная ситуация.

Как говорит профессор, при любой аварии, на которую он выезжал, происходит наложение многих случайных факторов. Любой из них исключи, и аварии не случится.

Эксперт вспоминает случай взрыва бытового газа в одном из домов Тюмени.

— К нам обращались тогда за консультацией. В квартире там собрались шестнадцатилетние ребята, отмечали день рождение. Были в квартире всего час. В результате взрыва газа разнесло весь подъезд. Там было дело не в утечке газа из двух-трех конфорок. Чтобы набралось такое количество газа, должна была произойти полная разгерметизация газовой трубы. Что они там делали — трудно сказать. Все они погибли.

Как говорит эксперт, взрыв газа может произойти по забывчивости.

— Как это было, например, в доме по улице Флотской в Москве. Пожилой мужчина забыл выключить чайник на газовой плите. Чтобы в квартире накопилось достаточное количество газа и произошел взрыв, требуется, грубо говоря, часов 12. И чтобы вентиляция при этом плохо работала.

В качестве примера профессор предлагает рассмотреть типовую кухню в панельной пятиэтажке.

— Чтобы наполнить такое помещение газом, двери и окна должны быть закрыты, а вентиляция отсутствовать. Чтобы создать взрывоопасную смесь, на 30 кубов паров воздуха нужно 3 кубических метра газа. Представляете, сколько газа должно вытечь из конфорки с диаметром отверстия в 1 миллиметр за определенный период времени?

Эксперт вспоминает случай, когда взорвался бытовой газ в доме на улице Окской в Москве.

— Там собралась веселая компания, двое мужчин и женщина. Они пили водку в квартире на последнем этаже, и в три или четыре утра раздался взрыв. У них в квартире вышибло дверь. Газовая плита была сорвана с места. Они все остались живы, были хорошо выпившие. Потом божились, что во время взрыва газовая плита была сдернута с места и стала носиться по кухне. Ну, естественно, что они сами на себя наговаривать будут? Следом твердили, что газовую плиту пожарные сдвинули с места. Шланг, между тем, был оторван. Что они там делали, неизвестно. Могли подраться из-за женщины и сдернуть плиту с места. Могли взяться чинить газовую плиту. И таких историй много.

Как говорит профессор, в доме может взорваться газовый баллон, который хозяин приготовил, чтобы увезти на дачу.

— Может кран оказаться неисправным, потечь пропан и произойдет взрыв. Недавно подобный случай произошел в Махачкале. Там все окна в округе ударной волной от взрыва газового баллона побило. В этом случае высвобождается большое количество горючего вещества, и он создает пожар. А когда взрывается газовоздушная смесь, то она быстренько прогорает и там больше гореть нечему. Взрыв длится одну десятую секунды. Тепловая нагрузка скоротечна. И даже бумага не успевает загореться.

Как говорит эксперт, если в этот момент человек бегает по квартире, то может получить ожоги верхних дыхательных путей. А тот, кто сидит на полу, ему хоть бы что. Это известный факт.

— Подобный случай произошел в доме на Дмитровском шоссе в Москве. Там два мужика-таджика суетились, бегали по квартире, надышались горячим воздухом. А их дети спали на полу. Их увезли в больницу, но выяснилось, что они не пострадали.