Актера расстреляли за убийство несовершеннолетней девушки

Стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в отношении китайского артиста, певца и актера Чжан Ияна, признанного виновным в убийстве его возлюбленной.

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Казнь через расстрел была осуществлена 18 декабря 2024 года. Этот случай является беспрецедентным в истории китайской юстиции, поскольку смертная казнь впервые применена к представителю индустрии развлечений.

Согласно материалам дела, в 2021 году Чжан Иян, которому исполнилось 30 лет, начал романтические отношения с девушкой, которой было всего 15 лет. С того момента он установил над ней тотальный контроль, манипулируя угрозами суицида и нанесения себе увечий в случае разрыва.

26 февраля 2022 года, когда девушка предприняла попытку прекратить отношения, Чжан обманным путем заманил её в лесной массив под предлогом празднования дня рождения, где нанёс ей множественные ножевые ранения.

После совершения злодеяния Чжан Иян вернулся в своё жилище, избавился от мобильного телефона убитой и орудия преступления. На следующий день он попытался свести счёты с жизнью в гостиничном номере, однако был обнаружен персоналом, который вызвал правоохранительные органы.

18 декабря 2024 года судебная инстанция города Сяньян, провинция Шэньси, вынесла вердикт о смертной казни убийце, подчеркнув "злонамеренность мотивов, исключительную жестокость методов и отсутствие признаков раскаяния".

После вынесения первоначального решения Чжан предпринял попытку обжаловать его, однако апелляционный суд оставил в силе первоначальный приговор, который был незамедлительно приведен в исполнение.