МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году
Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование катастрофы SSJ-100, произошедшей 12 июля 2024 года в Московской области.
Как сообщает ТАСС, в итоговом отчёте МАК указано, что из-за некорректной установки датчиков самолёт начал нештатное снижение. Экипаж не смог вовремя выявить источник отклонений и допустил превышение скорости. Это привело к катастрофе.
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В отчёте также отмечается, что чёткие инструкции для пилотов на случай подобных ситуаций отсутствуют.
Ранее стало известно, что комиссия МАК завершила расследование катастрофы SSJ «Аэрофлота» в мае 2019 года в Шереметьево.