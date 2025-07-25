МАК назвал причину крушения SSJ-100 в Подмосковье в 2024 году

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование катастрофы SSJ-100, произошедшей 12 июля 2024 года в Московской области.

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Как сообщает ТАСС, в итоговом отчёте МАК указано, что из-за некорректной установки датчиков самолёт начал нештатное снижение. Экипаж не смог вовремя выявить источник отклонений и допустил превышение скорости. Это привело к катастрофе.

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В отчёте также отмечается, что чёткие инструкции для пилотов на случай подобных ситуаций отсутствуют.

Ранее стало известно, что комиссия МАК завершила расследование катастрофы SSJ «Аэрофлота» в мае 2019 года в Шереметьево.