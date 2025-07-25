Количество атак дронов ВСУ на Энергодар увеличилось
Количество атак украинских беспилотников на Энергодар (Запорожская область) увеличилось. Об этом сообщил глава администрации города Максим Пухов, передает РИА Новости.
«Если говорить об атаках БПЛА, то они [происходят] постоянно. За последние две недели фиксируем активизацию ударов дронов по инфраструктуре», — сказал он.
По его словам, за последнюю неделю удары наносились преимущественно по вышкам и антеннам сотовой связи. Пухов отметил, что в связи с атаками ситуация в городе напряженная.
До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей воздержаться от поездок на автомобилях в Энергодар и Пологовский округ в связи с риском новых Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».