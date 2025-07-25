Невменяемая женщина родила ребенка в поезде и смыла его в унитаз

Мать из Казахстана родила ребенка в поезде и сбросила его на железнодорожные пути. Об этом сообщает транспортная прокуратура страны.

Инцидент произошел в поезде на участке «Караганда – Сортировочная – Сарыбель». По данным ведомства, женщина почувствовала схватки и побежала в туалет, где появился на свет младенец.

«Роды произошли вне медицинского учреждения и без надлежащей помощи», – уточнили в ведомстве.

В результате мать выкинула новорожденного в сток, после чего он упал на пути и получил серьезные травмы. Спасти пострадавшего не смогли.

В отношении пассажирки возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что она страдает психическим заболеванием и после родов у нее было состояние обострения. Знала ли о своем диагнозе сама женщина, не уточняется.

Суд признал фигурантку невменяемой и назначил принудительное лечение в медучреждении. Решение суда еще в силу не вступило.