Глава МЧС сообщил, что под завалами дома в Саратове еще могут быть люди

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что пострадавшие от взрыва газа по-прежнему могут оставаться под завалами жилого дома в Саратове. Его слова приводит ТАСС.

«Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно», — сказал он.

По словам министра, в настоящий момент сотрудники МЧС не обрушивают нависающие конструкции специально, чтобы не нанести людям вред.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах. Четверых человек спасти не удалось.

До этого в пресс-службе МЧС по региону сообщили, что семь человек находятся на амбулаторном лечении после взрыва газа в доме.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что администрация Саратова организовала пункты временного размещения для жильцов дома, где произошел взрыв газа. Он рассказал, что сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы. Более того, здесь развернули оперативный круглосуточный штаб.