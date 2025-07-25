Очевидцы взрыва в многоэтажке Саратова рассказали об инциденте

В Саратове на 16.30 часов известно о пяти погибших при взрыве дома, среди которых — ребенок, семь человек пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы. Очевидцы рассказали об обстановке.

Взрыв произошел в доме №2 по улице Блинова. В угловом подъезде панельной многоэтажки обрушилась практически целая секция. Как говорят очевидцы, уцелел частично только лестничный проем.

Спасатели продолжают разбирать завалы. На месте работают кинологи с собаками и техника.

— У меня близкая подруга живет в соседнем доме, мы с ней сейчас на связи, — рассказывает жительница Саратова Анна. — У них в доме выбиты все окна. При взрыве газа подруга выбежала, грубо говоря, в трусах, успев схватить лишь паспорт. Они сейчас стоят на улице, им сказали не расходиться. Сохраняется угроза обрушения дома, где взорвался газ. И тогда может пострадать соседний дом. Панельки там стоят впритык. У подруги окна выходят как раз на разрушенную часть дома №2.

Как рассказывает Анна, подруга до сих пор находится в шоковом состоянии. Писать сообщения не может, у нее дрожат руки, отправляет только голосовые сообщения.

Как рассказывают очевидцы, хлопок был очень сильным. Но пожара не было. Только поднялось облако пыли. Жители видели, как спасатели извлекли из-под обломков тело ребенка. Выяснилось, что в момент взрыва газа он гулял с мамой на улице. Мальчик отошел от матери, играл около подъезда, когда по трагической случайности на него упали бетонные обломки несущих стен дома. Малыша нашли одного из первых.

— Только что подруга сообщила, что нашли живым еще одного жильца. Другого пытаются достать, он весь в крови. Еще одного откапывают.

Очевидцы сообщают, что спасатели периодически объявляют режим тишины, глушат двигатели, отключают технику, чтобы услышать под завалами выживших людей. Также обследуют обрушившуюся часть дома с помощью беспилотника. К верхним разрушенным этажам пожарные подняли автолестницу. На 8 этаже плитами заблокирован мужчина. Спасатель, поднявшийся по автолестнице, пытается с ним говорить, но достать жильца пока не могут.

— Как сообщила подруга, им позже обещают сказать, пустят их домой или отправят ночевать в пункт временного размещения.

Взрыв газа был такой силы, что даже в церкви, которая стоит метрах в 400 от дома №2, как рассказала «МК» смотрительница, во время взрыва порядочно тряхануло всю мебель. Работники сауны, которая располагается в 200 метрах от частично разрушенного дома, поделились, что у них лопнули все стекла.

Взрыв газа в многоэтажке в Саратове был настолько сильным, что из-за него в соседних домах выбило окна. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица происшествия по имени София.

По словам женщины, люди стали выбегать, чтобы помочь, но спецслужбы никого не пропустили, так как есть риск дальнейшего обрушения.

«Мы выбежали за три минуты... Здесь скорая, реанимация, пожарные... Близко не пускают... Сказали, погиб ребёнок, возраст не знаю», - отметила она.

Ещё одна местная жительница Юлия, в свою очередь, призналась, что подумала о том, что в дом влетел беспилотник.

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Житель многоэтажного дома в Саратове, где произошёл взрыв, рассказал RT, что перед ЧП запаха газа не чувствовал.

Мужчина живёт в подъезде, где произошёл взрыв.

«Дверь открыл — там обвалилась вот эта часть дома. Видна была сразу улица открытая. Немного перекосило окна, двери дома», — приводит его слова Telegram-канал RT.

Он добавил, что квартиры, где всё произошло, сдавались.

«Приезжие какие-то постоянно менялись», — отметил он.

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В Саратове в результате взрыва газа обрушилась часть многоквартирного дома. На данный момент известно о четырёх погибших. Под завалами могут находиться люди.

Жительница рухнувшего подъезда обратилась к губернатору региона: «Мы остались без документов, даже на дачу уехать нельзя – ключи в квартире».

- В момент взрыва дома была только свекровь, - рассказывает Алёна. - Её квартира находится в разрушенном подъезде, на 4 этаже в центральной части. Взрыв прогремел намного выше, с левой стороны. Скорее всего, эпицентр на 8-9 этаже. В 12.25 она позвонила. Сначала подумала, что в дом попал дрон. Перепугалась, не знала, что делать. Я связалась с родственником из МЧС. Он оказался рядом. Сообщил, что взорвался газ. Спасатели вывели свекровь из подъезда. Её увезли в больницу на скорой. Травм у неё нет, ей стало в целом плохо от произошедшего.

- Ваша квартира пострадала?

- Пока к дому никого не пропускают. Поэтому нет понимания что с нашей квартирой, можно ли там жить и что делать дальше. Но судя по фото, окна вроде целы. Ждем информацию от штаба, когда разрешать попасть в квартиру, чтобы взять хоть какие-то вещи.

- Перед взрывом, жильцы почувствовали запах газа?

- Свекровь ничего такого не говорила про запах. Честно говоря, она в таком шоке, мы толком не смогли пообщаться. Знаю, что пару недель назад у неё должны были проверять газ. Но так никто и не пришёл.

Тем временем, местные жители завалили губернатора жалобами на газовщиков.

«В этом году лично два раза вызывала аварийку. В подъезде были утечки. В газовой службе сказали, что третий раз уже приезжают. Трубы просто запенили и замотали чем-то! Звонила, оставляла заявку по данному вопросу, но до сих пор нет результатов!». «Саратовгаз вообще не работает. Граждан не информируют, обход по домам не производят. Только деньги дерут с населения». «Газовики ходят раз в год, когда нужно деньги за договор оформить. В течение года никто не приходит». «У нас после ежегодной проверки чудо-мастер так напроверял, что газом стало вонять. Мы неделю ждали, что придут и сделают. Жили без газа, сами перекрыли, чтобы ни дай Бог…». «У тещи газовая труба проходит, а газовый кран на проволоке привязан. И газом пахнет. Писали несколько раз, но никому дела нет».

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Причиной взрыва газа в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове могла стать неисправность оборудования или неправильная его эксплуатация. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

"В качестве причины утечки газа выявляется неисправность газового оборудования или неправильная его эксплуатация. Будут рассмотрены все версии произошедшего", - сообщили агентству.

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