Режим ЧС введен после взрыва в жилом здании Саратова

В связи со взрывом в жилом здании в Саратовской области объявлен режим ЧС. Данная мера позволит оперативным службам в кратчайшие сроки устранить последствия происшествия и оказать всестороннюю поддержку всем, кто пострадал.

В Ленинском районе Саратова, на улице Блинова, 25 июля 2025 года в 12:12 по местному времени (11:12 по московскому времени) в десятиэтажном жилом здании под номером 2 прогремел сильный взрыв.

Предположительно, причиной стала утечка газа в бытовых условиях. Инцидент унес жизни троих человек, среди которых был один ребенок. Угловой подъезд дома полностью обвалился с седьмого по десятый этаж. Более тридцати квартир получили серьезные повреждения или были разрушены.