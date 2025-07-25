Появились жуткие подробности в деле об изнасиловании и убийстве двух девочек на Урале

Новые подробности появились в деле об убийстве двух 13-летних девочек в Екатеринбурге, которое раскрыли 30 лет спустя.

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Выяснилось, что обвиняемый в этом преступлении бизнесмен Андрей Ш., действовал не один, а вместе со своим дядей. Об этом пишет Е1.RU.

Следствие полагает, что предприниматель и его дядя в октябре 1994 года сначала по очереди изнасиловали знакомую 13-летнюю девочку, а потом убили ее. Жертву они задушили, а затем ударили ножом в голову.

Сообщники также решили избавиться от подруги убитой, которая видела, с кем уехала девочка. Обвиняемый заманил в квартиру еще одну жертву с помощью второго пособника. Там они вместе с дядей также сначала изнасиловали ее, а затем убили.

Трупы девочек убийцы вывезли в лес на берег озера. Там они добили клинком ножа вторую девочку, ударив не меньше 10 раз по шее, груди и животу, тела убитых подожгли и скрылись с места преступления.

Издание отмечает, что оба фигуранта имеют криминальное прошлое: они были ранее судимы по тяжелым статьям.

Ранее стало известно, что родители одноклассников одного из малолетних таджикских мигрантов, которые надругались над четырехлетней девочкой в деревне под Обнинском, неоднократно жаловались на него.