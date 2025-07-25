У семьи экс-мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости и миллионы рублей

Ленинский районный суд Владивостока принял решение об изъятии у экс-мэра Владивостока Владимира Николаева и членов его семьи имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Приморья.

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Речь идёт об имуществе самого Николаева, его матери Раисы Николаевой, сестры Виктории Николаевой, племянницы Евгении Забелиной, а также аффилированных с ними 16 компаний.

В частности, по иску Генпркуратуры РФ бил изъят 821 объект недвижимости, в том числе имущественный комплекс санатория «Амурский залив», апарт-отель «Магнум», 12 земельных участков и 32 нежилых помещения.

Кроме того, с фигурантов взыскано более 590 миллионов рублей.

Ранее Хорошёвский суд Москвы принял решении об изъятии в пользу государства имущества фигуранта уголовного дела компании Merlion Сергея Киреева, сообщает RT.