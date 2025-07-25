Суд решил проверить законность приговора осужденной «королеве марафонов»

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Московский городской суд проверит законность приговора осужденной на пять лет «королеве марафонов» Елене Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

Суд решил проверить законность приговора осужденной «королеве марафонов»
© РИА Новости

По данным агентства, 29 июля Мосгорсудом будет рассмотрена апелляционная жалоба на приговор Савеловского суда Блиновской. Заседание назначено на 14:45 по московскому времени.

Отмечается, что до рассмотрения апелляции приговор российской блогерше считается не вступившим в силу, поэтому она продолжит находиться в СИЗО.

Ранее сообщалось, что суд признал Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов в размере 1,4 миллиарда рублей. Она уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, а с учетом пени долг перед государством составил 1,4 миллиарда. Гособвинение доказало, что подсудимая знала о рабочих процессах в своих компаниях и осознавала, что скрывает доходы от государства. Ее приговорили к пяти годам колонии.