Оперштаб МЧС России продолжает работу на месте авиакатастрофы Ан-24

Оперативный штаб МЧС России продолжает работу на месте авиакатастрофы самолёта Ан-24 в Амурской области.

Отмечается, что сотрудники ведомства круглосуточно оказывают помощь следственным органам в проведении поисковых и оперативно-следственных мероприятий.

«На месте организован полевой лагерь, развёрнут узел связи. Всего на месте происшествия работают 249 специалистов и 31 единица техники...», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что родственники погибших продолжают прибывать в Тынду, их размещают в гостинице.

Ранее сообщалось, что за каждой семьёй погибшего при крушении самолёта Ан-24 в Амурской области закрепят куратора для помощи в разрешении возникающих вопросов.