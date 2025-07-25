Обломки падали на прохожих: в Саратове газ взорвался в жилом доме

Газета.Ru
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года 
© Ирина Фенина/РИА Новости
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года 
© Ирина Фенина/РИА Новости
Сотрудники МЧС у жилого 10-этажного многоквартирного дома в Саратове, поврежденного в результате взрыва, 25 июля 2025 года
3/19
Сотрудники МЧС у жилого 10-этажного многоквартирного дома в Саратове, поврежденного в результате взрыва, 25 июля 2025 года 
© Ирина Фенина/РИА Новости
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года 
© Екатерина Петрова/ТАСС

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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года 
© РИА Новости
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года 
© Екатерина Петрова/ТАСС
Момент взрыва в жилом доме в Саратове, 25 июля 2025 года
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Момент взрыва в жилом доме в Саратове, 25 июля 2025 года 
© Telegram-канал SARATOV DETKA
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года 
© Дмитрий Черенков/ТАСС
Разбор завалов обрушившегося подъезда жилого 10-этажного многоквартирного дома в Саратове, где произошел взрыв, 25 июля 2025 года
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Разбор завалов обрушившегося подъезда жилого 10-этажного многоквартирного дома в Саратове, где произошел взрыв, 25 июля 2025 года 
© МЧС России/ТАСС

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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года
10/19
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года 
© Екатерина Петрова/ТАСС
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года
11/19
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года 
© МЧС России/ТАСС
Сотрудники МЧС у жилого 10-этажного многоквартирного дома в Саратове, поврежденного в результате взрыва, 25 июля 2025 года
12/19
Сотрудники МЧС у жилого 10-этажного многоквартирного дома в Саратове, поврежденного в результате взрыва, 25 июля 2025 года 
© Екатерина Петрова/ТАСС
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года
13/19
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года 
© Ирина Фенина/РИА Новости
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года
14/19
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года 
© Ирина Фенина/РИА Новости

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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года
15/19
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года 
© Екатерина Петрова/ТАСС
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года
16/19
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года 
© МЧС России/ТАСС
Сотрудники МЧС у жилого 10-этажного многоквартирного дома в Саратове, поврежденного в результате взрыва, 25 июля 2025 года
17/19
Сотрудники МЧС у жилого 10-этажного многоквартирного дома в Саратове, поврежденного в результате взрыва, 25 июля 2025 года 
© Екатерина Петрова/ТАСС
Сотрудники МЧС РФ и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года
18/19
Сотрудники МЧС РФ и местные жители на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года 
© Ирина Фенина/РИА Новости
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года
19/19
Сотрудники МЧС РФ и спасатели на месте взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове, 25 июля 2025 года 
© Ирина Фенина/РИА Новости

Взрыв газа произошел в жилом доме в Саратове. В результате происшествия обрушился угловой подъезд многоэтажки, погибли четверо человек, среди них есть ребенок. По данным СМИ, мальчик в момент взрыва гулял с мамой на улице, на него упали обломки. Точное количество пострадавших на данный момент неизвестно. Mash сообщал, что из-под завалов достали 11 человек, в том числе пятилетнюю девочку.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что предварительной причиной взрыва стала утечка газа. Эпицентр, по информации ТАСС находился на восьмом этаже.

По предварительным данным, в результате взрыва повреждены около 30 квартир. В соседних домах также пострадало остекление. Кроме этого, существует угроза дальнейшего обрушения многоэтажки, где произошел взрыв. Жильцов уже эвакуировали и разместили в ПВР.