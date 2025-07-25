Российский подросток насмерть забил подругу сковородкой

В Брянске арестован 15-летний местный житель, насмерть забивший подругу сковородкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Подросток обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Его отправили в СИЗО на два месяца.

По данным правоохранителей, преступление произошло в ночь с 21 на 22 июля. Тогда обвиняемый избил подругу кухонным инвентарем. Ее госпитализировали, однако спасти не смогли.

По информации регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России, юноша расправился с девочкой около одного из частных домов, расположенных по Родниковой улице. Все случилось из-за ссоры. По делу назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Пскове россиянка предстанет перед судом по делу о расправе над подругой.