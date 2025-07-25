В Казахстане арестовали блогера, который рассказывал и писал о России и русских и выражал негативное отношение к русофобии. Об этом сообщает «Царьград».

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По словам Аслана Толегенова, причиной его задержания стало мелкое хулиганство. Во время прямого эфира в TikTok блогер ответил на «нецензурную брань националиста», и это стало причиной его задержания. Толегенов отметил, что это произошло очень быстро, а поводом для задержания стала провокация.

Аслан Толегенов пишет о процессах, направленных на отказ от русского языка и советской идеологии в Казахстане, и выступает против проявлений русофобии в стране. Также он рассказывает о том, как Россия повлияла на развитие Казахстана.

Ранее итальянский журналист Винченцо Лоруссо заявил, что 27 июля в Италии пройдет первое мероприятие, посвященное борьбе с русофобией. Он отметил, что в рамках мероприятия организовали показ документального фильма телеканала под названием «Русофобия. История ненависти». Кроме демонстрации фильма, запланированы общественные дискуссии и презентации.