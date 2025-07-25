Мужчина с детьми чудом спасся из-под рушившейся в Саратове многоэтажки и попал на видео

Мужчина с двумя детьми чудом спасся от взрыва в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове. Это попало на камеру видеонаблюдения, запись с которой публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчина играет с сыном в мяч у дома, где вскоре прогремит взрыв. Рядом с ними на лавке сидит девочка — в момент, когда гремит взрыв и часть здания начинает рушиться, мужчина бежит к дочери и хватает ее, после чего стремительно вместе с сыном и девочкой на руках убегает от эпицентра.

Взрыв в Саратове прогремел в пятницу, 25 июля. В одной из квартир, предварительно, взорвался газ. Взрыв обрушил десять этажей дома, часть конструкций рухнула на прохожих.

Спасатели нашли живого мужчину под завалами жилого дома в Саратове

По неофициальным данным, три человека не выжили, еще как минимум десять могут находиться под завалами. В обрушившейся многоэтажке за год сменились как минимум три управляющие компании (УК), ни одна из них не проводила проверки на утечку газа.